Inter, Marotta guarda ai parametri zero: ecco la lista degli obbiettivi nerazzurri

E’ iniziato ufficialmente il mercato e così anche molti calciatori sono senza contratto, ma Marotta che è sempre stato uno specialista nei colpi a parametro zero guarda già alle possibili soluzioni nel 2025. Gli obbiettivi sono tanti vista la lunga lista, anche se i ruoli a cui l’Inter andrebbe ad accedere sono due: il terzino destro vista la situazione con Dumfries e un centrale difensivo.

Inter, Wan Bissaka e Sugawara i primi nomi per la fascia destra

Secondo Tuttosport questi sono i nomi sulla lista di Marotta per i due ruoli, uno è sicuramente Wan Bissaka del Manchester United in scadenza proprio nel 2025, Sugawara dell’Az Alkmaar e Yan Couto di proprietà del Manchester City ma che è stato in prestito quest’anno al Girona. Ma non dimentichiamoci anche di Geertruida ora al Feyenoord ma che molto probabilmente verrà ceduto quest’estate per far sì che gli olandesi non lo possano perdere a zero. Sul fronte difensore centrale occhio a Boscagli e Zouma, oltre a Tah anche se è richiesto dal Bayern Monaco. Da monitorare anche la situazione Bijol dell’Udinese anche se lo sloveno andrà in scadenza nel 2027.