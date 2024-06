Inter, Fiorentina su Arnautovic e Carboni | Gudmundsson torna di moda

Ai viola piacciono i due attaccanti nerazzurri, e in caso partano entrambi via libera per l'islandese del Genoa.

L’Inter vuole rinnovare il parco attaccanti, ma per farlo serve piazzare dei colpi in uscita. Marko Arnautovic interessa al Galatasaray e alla Fiorentina, con Palladino che vuole un centravanti fisico ma anche tecnico. Da risolvere la questione ingaggio, i 3,5 milioni a stagione che prende a Milano sono troppi per le casse viola. Oltre all’austriaco, Pradé si è interessato anche a Valentín Carboni, che il nuovo allenatore della Fiorentina ha avuto a disposizione al Monza. Per l’argentino classe 2005 i nerazzurri vogliono 30 milioni, ma Commisso non vorrebbe spendere più di 20. Entrambe le trattative hanno delle criticità, ma la volontà di trovare un accordo c’è.

Con due cessioni davanti l’Inter torna su Gudmundsson

Se l’Inter vende due giocatori del reparto offensivo si libera spazio, sia a livello di organico che economico, per un colpo in entrata. Il preferito di Inzaghi resta Albert Gudmundsson, che ha incantato in questa stagione al Genoa. 16 gol e 5 assist gli sono valsi l’interesse di molte squadre, e il prezzo per acquistarlo si aggira intorno ai 40 milioni. La concorrenza è folta, da parte della Juventus e alcuni club di Premier, ma i nerazzurri avranno la possibilità faranno un tentativo.