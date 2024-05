L’Inter non farà solo mercato in entrata, ad Appiano Gentile ci sono già diversi giocatori pronti a dire addio nella prossima finestra di mercato. Il nome di Arnautovic è stato accostato ai saluti molte volte e, molo probabilmente andrà via. Inzaghi ha già pronto il nome di un possibile sostituto, un giocatore che desidera avere in rosa.

Inter, desiderio Gudmundsson al posto di Arnautovic

In vista della prossima stagione all’Inter cambierà qualcosa in attacco. Un futuro in bilico è quello di Marko Arnautovic, che ha ancora un anno di contratto con il club nerazzurro. L’austriaco, classe 1989, è stato pagato dieci milioni di euro lo scorso anno. La situazione suo futuro verrà affrontata con calma dopo gli imminenti vertici con la nuova proprietà dell’Inter. Trovare un club che permetta di evitare una minusvalenza non sarà facile, ma si spera di trovare la giusta soluzione con la Saudi League.

A parlare di un possibile addio, ieri, al termine del match contro il Verona, lo stesso Inzaghi ha spiegato che se fosse per lui terrebbe tutti i giocatori attualmente in rosa. Vero però che se ci fosse la possibilità di andare a prendere un elemento più giovane e duttile di Arnautovic, lui stesso darebbe l’ok. L’idea di Simone Inzaghi sul mercato si chiama Albert Gudmundsson, gioiellino del Genoa puntato da tutta l’Inter da mesi. Bisognerà capire come vorrà muoversi la nuova società.