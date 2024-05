Inzaghi-Oaktree, prima la conoscenza, poi bisognerà aspettare un po’ per entrare nel vivo delle strategie di mercato

Grande giornata a Milano domani, quando ci sarà il maxi vertice in programma nella sede dell’Inter. Questa sarà infatti una settimana di presentazioni per i vertici di Oaktree. Ci saranno una lunga serie di riunioni, appuntamenti, vertici per programmare il presente e il futuro.

Inter, vertice e incontro con Simone Inzaghi

I manager operativi di Oaktree sono a Milano. Alejandro Cani e Katherine Ralph con Marotta e Antonello si incontreranno nella sede di Viale della Liberazione. I quattro, insieme a Renato Meduri, senior vice presidente del Global Opportunities strategy di Oaktree hanno in agenda una riunione domani mattina. Il punto del giorno sarà soprattutto quello del mercato, importante per Marotta.

Domani Simone Inzaghi conoscerà dal vivo i nuovi padroni dell’Inter. Alla nuova società piace molto il tecnico, a breve ci sarà la firma per il rinnovo. Il rinnovo dell’allenatore già deciso da tempo, con uno stipendio da 6,5 milioni bonus annessi e biennale con opzione fino al 2027. Dopo la presentazione con i nuovi proprietari, bisognerà aspettare un po’ di giorni per entrare nel vivo delle strategie di mercato. Molto probabilmente tra mercoledì o giovedì, si terrà il vertice operativo allenatore-dirigenti sulla stagione 2024-25.