Inzaghi svela: “Martedì conoscerò la nuova proprietà. Sul mercato cambieremo meno rispetto all’anno scorso”

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha analizzato la sfida del Bentegodi contro l’Hellas Verona e ha parlato della nuova proprietà e non solo.

Inzaghi: “Cercheremo di migliorarci ancora”

Queste le parole del tecnico nerazzurro: “Ho avuto un grande rapporto con la famiglia Zhang. Con Steven in particolare. È stato un presidente prezioso. Sapete l’affetto che provo per lui. Martedi conoscerò la nuova proprietà”.

Cosa si aspetta dalla nuova proprietà?

“Ci saranno diversi passi, insieme alla dirigenza conosceremo il nuovo proprietario e capiremo i programmi”.

Perché è così difficile vincere lo scudetto due anni di fila?

“Quando si raggiunge un traguardo così non ci si deve nascondere, ci vorranno grandissime motivazioni. Cercheremo di migliorarci sempre”.

Verona e Sassuolo sono le due squadre che vi hanno messo più in difficoltà quest’anno?

“Facciamo i complimenti a Baroni e al suo staff. Hanno fatto un’ottima partita. Il primo tempo ci sono venuti a prendere forte e noi potevamo fare meglio in fase di non possesso. Il secondo tempo abbiamo creato tantissimo”.

Speri che possa cambiare meno nella rosa?

“Il calciomercato è imprevedibile ma sicuramente cambieremo meno dello scorso anno. Ho dei dirigenti forti che non stanno mai fermi e lavorano. Ora è giusto riposarsi”.

Antonio Conte in Serie A è un ritorno che la stimola?

“Sarebbe importante per il calcio italiano. Ha sempre fatto bene, anche qui all’Inter. Spero di rincontrarlo”.