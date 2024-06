Milan, Zirkzee si può chiudere dopo l’apertura del mercato | La situazione

L'attaccante del Bologna è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera per la prossima stagione

Il Milan ha già individuato il suo attaccante del presente e del futuro. Si tratta di Joshua Zirkzee del Bologna che ha già un accordo di massima con il club rossonero e resta forte la sua volontà di restare in Italia. Furlani e Moncada stanno discutendo con gli agenti le commissioni per il trasferimento dell’olandese a Milano ma il divario per il momento rimane ampio.

Decisivi i primi giorni di luglio

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano a Kickoff, i rossoneri potrebbero dare l’accellerata definitiva quando Zirkzee terminerà la sua avventura europea con gli Orange e pagheranno la clausola di 40 milioni. Nel frattempo si sta lavorando per trovare un accordo con Kia, procuratore del centravanti olandese.