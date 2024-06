Roma, avviata la trattativa con Hummels | Il difensore può arrivare a parametro zero

La Roma ha avviato i contatti con Hummels per prenderlo a parametro zero dopo il 30 giugno. De Rossi vede in lui le qualità di leadership che vuole per la sua difesa.

Secondo quanto scritto da Calciomercato.com, Daniele De Rossi avrebbe chiesto alla dirigenza un nuovo leader difensivo. Il club capitolino avrebbe fiutato l’affare Mats Hummels e avrebbe già avviato i primi contatti con il difensore tedesco che sarà svincolato dal Borussia Dortmund a partire dal 30 giugno. Lo stipendio del centrale non sarebbe un problema (circa 3,6 milioni a stagione).

Roma, si parla poco della difesa, ma con De Rossi i gol subiti sono stati un problema

La difesa deve essere sempre una priorità per un club che ambisce a crescer e De Rossi questo lo sa. La sua Roma ha sicuramente fatto passi in avanti sul piano del gioco e dell’intesa offensiva, ma difensivamente ha mostrato qualche lacuna, ed è per questo che il profilo di Hummels piace così tanto.

Non serve nemmeno citare l’ultima finale di Champions giocata da capitano per rendere l’idea della grande esperienza e qualità difensiva di Mats Hummels, da un decennio ormai uno dei migliori difensori in circolazione. De Rossi lo vuole come leader, come possibile capitano, come portatore di mentalità, e la Roma vuole approfittare dell’occasione a parametro zero.