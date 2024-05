Milan, le novità sul futuro di Leao e Theo Hernandez

Rafael Leao e Theo Hernandez sono senza dubbio due dei calciatori più importanti della rosa del Milan, ma non è certa la loro permanenza in vista della prossima stagione. I rossoneri, infatti, dovranno respingere gli attacchi dell’Al Hilal per Rafael Leao e del Bayern Monaco per Theo Hernandez.

Milan, Leao e Theo Hernandez in bilico

Secondo “Tuttosport”, la clausola rescissoria del portoghese è di 175 milioni di euro, ma gli arabi sono disposti a pagare un’offerta enorme a tre cifre per avere il numero 10 del Milan. Per quanto riguarda Theo, non c’è dubbio che il Bayern Monaco lo stia seguendo e lo abbia come prima scelta in caso di partenza di Alphonso Davies quest’estate. A questo punto, il club rossonero nonostante la volontà di tenere entrambi i suoi gioielli, potrebbe anche cambiare idea di fronte a cifre importanti.