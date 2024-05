Milan, sempre più vicino l’accordo tra Theo Hernandez e il Bayern | I dettagli

Il futuro del Milan sembra essere veramente in bilico. Poche ormai le certezze del club di Milano, che negli ultimi anni non sono mai riusciti a dare continuità a un progetto efficace, sia per demeriti propri, sia per il favoloso rendimento prima del Napoli e poi dell’Inter, che nei due anni successivi allo scudetto vinto nel 2022 hanno sovrastato di gran lunga i rossoneri.

Milan, Theo Hernandez promesso sposo al Bayern

Sembra ormai che si sia arrivati ad un punto di non ritorno, e che l’unico modo per poter far rinascere il club sia quello di rivoluzionarlo completamente, a partire dai big che hanno trascinato il club fino ad ora.

Il primo big che pare essere destinato a lasciare alle spalle il Milan è Theo Hernandez, ormai promesso sposo al Bayern Monaco, come rivelato dal giornale spagnolo Marca, che avrebbe visto nel terzino francese il perfetto sostituto di Alphonso Davis, molto vicino al Real Madrid.

Stando a quanto riportato dal quotidiano iberico, oltre che l’accordo col giocatore, sarebbe arrivato anche quello con i rossoneri, ormai pronti a dire addio a uno dei giocatori cardini della sua rosa.