Lazio, Castellanos verso il Girona | Dia e Noslin per il post Taty

Grandi manovre in attacco per la Lazio. In caso di partenza di Castellanos direzione Girona i nomi più caldi sono quelli di Dia e Noslin.

Movimenti in attacco in casa Lazio, che cerca sul mercato un nuovo attaccante dopo la deludente stagione di Immobile e Castellanos. Proprio il giocatore argentino sarebbe finito da qualche tempo nel mirino del Girona, starebbe spingendo per un suo ritorno in Spagna.

Ma la Lazio ha intenzione di privarsi del Taty solo facendo plusvalenza, come scrive Il Messaggero: “Il Girona sta facendo sul serio per riprendersi Castellanos, ma Lotito ha detto no anche alla seconda offerta da 15 milioni più bonus perché ne vuole 20 per rinunciare a quello che considera ancora un potenziale “fenomeno”.

Se Lotito vende il Taty, Dia e Noslin sono le prime scelte per l’attacco

In ogni caso, la cessione di Castellanos sembra probabile e per questo la Lazio sta sondando altri profili. Non è escluso che in caso di partenza del Taty ad arrivare possano essere due giocatori offensivi. Se da una parte Noslin sembra il preferito di Baroni, che lo ha allenato a Verona nella seconda parte della scorsa stagione con ottimi risultati, un altro colpo interessante per i biancocelesti può essere quello di Boulaye Dia, in partenza da Salerno e che vorrebbe giocarsi le sue chance in una squadra di livello superiore. Per lui la Lazio ha già avanzato un’offerta alla Salernitana, e attende risposta.