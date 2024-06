Lazio, il Girona pensa al ritorno di Castellanos | Pronti 16 milioni

L'attaccante potrebbe tornare in Spagna

Uno dei principali nodi che aveva provocato la rottura tra Lotito e Tudor era la permanenza di Castellanos, voluta fortemente dal presidente ma non dall’allenatore turco, e nonostante le dimissioni del tecnico, adesso il futuro dell’attaccante spagnolo sembra essere in dubbio.

Lazio, 16 milioni dal Girona per Castellanos

Ad aver messo all’uscio Castellanos è il club che lo ha lanciato, ovvero il Girona, che lo ha ceduto alla Lazio la scorsa estate sostituendolo con Dovbyk, destinato anche lui alla cessione grazie alla sua strepitosa stagione in cui ha trascinato in Champions il club catalano.

I biancocelesti avevano investito per lo spagnolo 15 milioni + 5 di bonus (che però non sono mai scattati), perciò il Girona è pronto a metterne sul piatto 12 + 4, cifra che permetterebbe alla Lazio di non fare minusvalenza, ma che potrebbe addirittura generargli una piccola plusvalenza.