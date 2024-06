Lotito duro con Tudor: “Ci ha chiesto di cambiarne otto. Il nuovo allenatore? Lo saprete presto”

Avvicinato dall’Ansa, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha risposto in merito alle domande a Tudor e al nuovo allenatore.

Lotito: “Tudor? Abbiamo le idee chiare”

Queste le parole del patron biancoceleste: “Tudor? Ci ha chiesto di cambiarne otto, troppi per un gruppo che noi reputiamo all’altezza, ma se ne è andato da persona per bene, ci tengo a dirlo. Il nuovo allenatore? Lo saprete presto, abbiamo le idee chiare ma non ho ancora firmato nessun contratto”.

E poi ancora: “Quello che conta è che saremo competitivi – ha detto – lo eravamo anche quest’anno se non avessimo perso punti con squadre di bassa classifica come la Salernitana. Questa squadra meritava di più”. Luis Alberto? “Ha detto lui di volersene andare…”.