UFFICIALE – Tudor si è dimesso | C’è il comunicato della Lazio

Negli ultimi giorni sono circolate diverse voci secondo cui Igor Tudor stava pensando di lasciare la Lazio prima dell’inizio della prossima stagione. In serata è arrivata l’ufficialità: il tecnico croato non sarà più l’allenatore del club biancoceleste. L’ex Verona ha rassegnato le proprie dimissioni come confermato dal comunicato sul sito della Lazio. Lotito è già alla ricerca di nuovi nomi per la panchina e in pole sembrerebbero esserci Baroni e Juric ma non è da escludere la pista che porta ad Allegri.

Il comunicato della Lazio

“La S.S. Lazio comunica che, in data odierna, Igor Tudor ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali”.