Lazio, oggi il summit decisivo tra Lotito e Tudor dopo l’incontro di ieri

Oggi è in programma un nuovo incontro tra Lotito e Tudor in cui si prenderà una decisione per il futuro.

Ore calde in casa Lazio. Dopo l’incontro fiume di ieri fra Igor Tudor, l’agente Seric, il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani, oggi andrà in scena il secondo round. Ieri sera le parti si sono incontrate prima di cena a Formello, per poi spostarsi in un ristorante della zona e proseguire il punto della situazione.

Si cerca l’intesa sul progetto tra Lotito e Tudor, ore decisive in casa Lazio

Oggi, dopo il primo faccia a faccia, andrà in scena un nuovo summit, verosimilmente quello risolutivo per capire meglio la situazione. Fra le parti, scrive Il Messaggero, resta una sorta di distanza in merito alle questioni di calciomercato: lo stesso Tudor è rientrato da qualche giorno di riposo nella sua Spalato con l’idea di capire se e quali fossero i margini per proseguire nel rapporto col club biancoceleste, con Lotito che però vuole un allenatore convinto al 100% del progetto e della strada intrapresa.

Lo stesso presidente, racconta il quotidiano, nella notte dopo l’incontro si è così espresso: “Resta. Stiamo costruendo insieme un nuovo ciclo, sappiamo cosa fare e stiamo lavorando”. Dichiarazioni che però appaiono di facciata, almeno per ora. Ed il nuovo summit odierno è la testimonianza del fatto che le parti, ancora, non hanno deciso il da farsi. Anche se una decisione sarà presa a strettissimo giro di posta.