Lazio, Tudor e Lotito ai ferri corti? | Nuove divergenze sul mercato

L’arrivo di Tudor è stato il miglior rimedio che Lotito potesse trovare per far rialzare i biancocelesti, che sotto la guida tecnica di Sarri stavano tenendo una media punti di 1,43 a partita, conseguenza delle 12 sconfitte e 4 pareggi rimediati nelle prime 28 giornate di campionato, numeri decisamente peggiori rispetto a quelli ottenuti dal tecnico croato, che ha ottenuto ben 18 punti in 9 partite.

Lazio, Tudor pronto a salutare

Nonostante la situazione sembrasse essere idilliaca, nelle ultime ore ci sarebbe stata una profonda rottura tra l’allenatore e il presidente Lotito per questioni legate al mercato.

Fin dal suo arrivo, Tudor ha richiesto vari giocatori al club ed esigeva una profonda rivoluzione nella rosa capitolina, scelta però non condivisa da Lotito e da Fabiani, che vorrebbero ancora lavorare con l’allenatore ex Marsiglia, che però sembra essere pronto a consegnare le dimissione nel caso in cui non dovessero essere accontentate le sue richieste.