Lazio, Fabiani chiude per Tchaouna: tutti i dettagli della trattativa

Tchaouna sarà il primo acquisto estivo della Lazio, in vista della prossima stagione. I biancocelesti hanno individuato nel talento emergente della Salernitana il candidato ideale per rinforzare la propria trequarti, ormai priva di Felipe Anderson.

Lazio, primo colpo di mercato

Secondo l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio la trattativa fra la Lazio e la Salernitana per il giocatore ciadiano sarebbe in fase di chiusura. Il trasferimento dovrebbe perfezionarsi nelle prossime ore, con la Lazio che pagherà la clausola da 8 milioni per far firmare a Tchaouna un contratto quinquennale fino al 2029.