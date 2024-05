La Lazio sta per mettere a segno un gran colpo di mercato. Da mesi, nel mirino di Fabiani e Lotito è finito Loum Tchaouna. Il passaggio dell’attaccante ai biancocelesti è stato confermato anche da Walter Sabatini, dg della Salernitana.

Lazio, a breve l’ufficialità per Tchaouna

Walter Sabatini commenta il gioiello dei granata, pronto ad andare via da Salerno: “Un talento straordinario. A Salerno fu portato da De Santis, poi io l’ho gestito. La Lazio è la squadra che si è mossa prima e meglio su di lui. Ha grandi qualità: può giocare da attaccante esterno, da seconda punta o da falso centravanti…anche dietro una punta. Lui è esplosivo, gioca con entrambi i piedi ed ha grande qualità. A chi si può paragonare? A me ricorda molto Gervinho, ma con una differenza: l’ex romanista aveva esplosività, ma sotto porta aveva delle lacune. Invece Tchaouna vede la porta, segna e fa segnare“.

Dunque, seguiranno giorni importanti per Tchaouna, l’attaccante, promesso sposo della Lazio, sarà il sostituto di Felipe Anderson, che dirà addio per scadenza contrattuale. I 6 gol e 4 assist in 36 gare disputate e lo stipendio da 400mila euro (diminuito di 50mila euro con la retrocessione) hanno convinto l’ex ds granata Angelo Fabiani a puntare sull’ex Rennes. Trattativa in via di definizione, l’ufficialità può arrivare la prossima settimana ma ormai l’accordo di massima è preso.