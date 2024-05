La Lazio è in piena fase di valutazioni di mercato, si lavora per rinforzare la rosa a Igor Tudor. La dirigenza, tra i vari profili, sta valutando anche quello di Samed Bazdar.

Lazio, in arrivo Bazdar per l’attacco

Samed Bazdar, 20 anni, è attualmente un centravanti del Partizan Belgrado. Sono diversi mesi che si sta mettendo in mostra nel campionato, da febbraio in poi ha segnato cinque gol strappando il posto da titolare e imponendosi tra i giovani talenti di origine serba.

Il Partizan, consapevole del proprio gioiellino, è pronto a valutare offerte in arrivo. L’attaccante è sotto contratto fino al 2026, è stato blindato in previsione della sua esplosione. In Serbia nei giorni scorsi avevano annunciato contatti imminenti tra i dirigenti del Partizan e i dirigenti della Lazio. Da Belgrado però continuano ad arrivare voci di interessi per il giocatore anche da parte di altri club. A Roma dovranno giocare d’astuzia se hanno intenzione di non perdere l’occasione d’oro.

Il centravanti è gestito dal team Raiola, scuderia di Romagnoli e Pellegrini, la Lazio potrebbe avviare a breve una trattativa che porterebbe l’attaccante in capitale, una ventata di freschezza di cui la rosa biancoceleste ha bisogno.