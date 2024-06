Lotito: “Nessuna offerta araba, non voglio vendere la Lazio. Tre colpi di calciomercato in arrivo”

Claudio Lotito prosegue imperterrito sulla sua strada da Presidente della Lazio, come dimostrano anche le parole rilasciate al Messaggero su una possibile cessione della società:

“Non la vendo, la lascerò a mio figlio, lo ribadisco. È arrivata un’offerta araba da 600 milioni? A parte che non c’è nulla di vero, per me questo club vale il doppio. Ci sono solo 250 milioni di patrimonio immobiliare e non ci penso proprio. Per il progetto dello stadio stiamo ultimando le verifiche, non manca molto. Sulla protesta non c’è un comunicato firmato, non sono state chieste le autorizzazioni alla Questura. Attenzione a istigare all’odio.”

Lotito annuncia tre colpi di mercato

E infine si sbilancia anche sul calciomercato, dove la Lazio si sta muovendo per dare a Baroni una squadra che sia competitiva: “Se tutto andrà bene, centrerò tre colpi subito“,