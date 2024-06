Lotito conferma: “Baroni è il nuovo allenatore della Lazio. Prenderemo giocatori utili al suo gioco”

Claudio Lotito ha rilasciato qualche dichiarazione a Il Messaggero annunciando Baroni come nuovo allenatore della Lazio.

Le parole di Lotito su Baroni e Tudor

Queste le sue dichiarazioni sulla vicenda: “Col Verona è tutto risolto, Baroni è il nuovo allenatore della Lazio, pensiamo sia il profilo giusto. Le critiche arrivano da quelli che non volevano nemmeno Inzaghi, Petkovic e Pioli. Ci sarà un motivo se lo voleva un vincente come Galliani no? Formello? Baroni è rimasto folgorato. Nessuno in Italia può vantare un centro sportivo così. Si prenderà ciò che serve per il modulo di Baroni in base a quello che potremo fare. Tudor? Bene o male il suo l’ha fatto”.