Lazio, si complica l’arrivo di Stengs | La situazione

Il casting di Fabiani per il nuovo trequartista che andrà a prendere il posto che verrà lasciato scoperto da Luis Alberto, destinato all’ Al Dubahil, continua imperterrito, ma in cima alla lista dei desideri del DS della Lazio c’è il fantasista del Feyenoord Calvin Stengs, protagonista di una grande stagione in Olanda condita con 6 gol e 14 assist in sole 29 apparizioni.

Lazio, concorrenza inglese per Stengs

Come riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra le due squadre erano già stati avviati, e i biancocelesti sembravano essere in pole per il calciatore ex Nizza, che però è finito nel mirino di varie squadre in giro per l’Europa che minano il suo arrivo nella Capitale.

La valutazione fatta dal Feyenoord è di 15 milioni, cifra che Lotito sarebbe disposto a spendere per Stengs, ma il vero timore del club capitolino è che altri club, in particolare dalla Premier, possano muoversi concretamente per il classe ’98 offrendo contratti monumentali che la Lazio non può permettersi, portando l’olandese a preferire le compagini inglesi.