Lazio, individuato il sostituto di Luis Alberto | Su di lui però c’è anche la Juventus

Il futuro di Tudor sembra essere tutt’altro che certo nelle ultime ore, e ora, oltre a dover monitorare vari profili per migliorare la rosa, Fabiani potrebbe doversi mettere alla ricerca, insieme al suo staff, di un nuovo tecnico per sostituire, in caso di addio, l’ex tecnico di Marsiglia e Verona.

Lazio, Spertsyan il prescelto per la trequarti

Nell’attesa di capire le intenzioni di Tudor, che sarebbe pronto anche a consegnare le proprie dimissioni, Lotito è pronto a piazzare uno dei colpi più importanti di questo calciomercato, ovvero il sostituto di Luis Alberto, che lascerà la Capitale con ogni certezza in estate e che sembra essere a un passo dal club qatariota Al Dubahil.

Il giocatore che sembra aver scavalcato anche Colpani per il nuovo ruolo da titolare per la trequarti è Eduard Spertsyan, classe 2000 di proprietà del Krasnodar, valutato dal club russo circa 18 milioni, ma in scadenza nel 2026. Nelle ultime settimane è stato registrato anche un interesse della Juventus, ma attualmente i biancocelesti restano in vantaggio.