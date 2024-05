Lazio, niente Napoli per Luis Alberto | Lo spagnolo pronto per l’Arabia

L’Arabia continua a svuotare l’Europa di top player, e dopo Milinkovic-Savic, un altro centrocampista della Lazio è pronto ad approdare in Asia, ovvero Luis Alberto, il cui addio era già stato preannunciato da qualche mese.

Lazio, Luis Alberto all’Al Duhail per 10 milioni

Sul calciatore spagnolo c’erano in pole Napoli e Siviglia, che da qualche settimana stavano corteggiando l’ex Liverpool che ha sentito il bisogno di fare un passo oltre la Lazio, con la quale non ha mai raggiunto grandi obiettivi sia a livello nazionale che europeo.

A frenare i partenopei è stata la cifra richiesta da Lotito, circa 15 milioni, che invece l’Al Duhail, club del Qatar, è riuscito ad abbassare a 10 convincendo sia il calciatore che la Lazio a chiudere l’affare, come confermato da Gianluca Di Marzio:

“Dopo aver annunciato di non far parte del futuro della società, sul centrocampista è arrivato l’interesse dal Qatar. La Lazio infatti è in contatto continuo con l’Al-Duhail per provare a chiudere. La cifra dell’affare è sui 10 milioni di euro e non restano molti dettagli da sistemare”.