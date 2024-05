Lazio, Luis Alberto: l’Arabia si avvicina

Luis Alberto ha salutato i tifosi per quella che sembrerebbe essere stata l’ultima volta. Ora inizieranno i conti per quanto riguarda il suo futuro. Secondo il “Corriere dello Sport”, Luis è partito ieri mattina dirigendosi a Siviglia dopo non aver giocato nemmeno un minuto contro il Sassuolo.

Lazio, il futuro di Luis Alberto

Mentre si gode le vacanze con la famiglia, il numero 10 aspetta il via libera per volare a Doha, dove ha già stretto un accordo con la squadra araba Al-Duhail. La trattativa con la Lazio pare si sia sbloccata, l’ultimatum è scaduto domenica, ma forse l’affare si chiuderà mercoledì. Come sottolinea il quotidiano sportivo, sembra che Lotito accetterà gli 11 milioni offerti dall’Al-Duhail, anche se dovrà riconoscere il 25% al Liverpool.