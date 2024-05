Lotito: “Luis Alberto? Se vuole andare via, deve portare i soldi che vogliamo. Kamada vuole restare”

Luis Alberto sicuramente si aspettava un finale diverso per la sua (forse?) ultima partita con la Lazio: si è dovuto però accontentare di un saluto sotto la Curva Nord al termine del match contro il Sassuolo, vista la decisione di Tudor di farlo accomodare in panchina per tutto il match. Un futuro dunque apparentemente già segnato dopo le dichiarazioni di qualche settimana fa, ma fumate bianche all’orizzonte ancora non se ne vedono.

Lazio, il presidente Lotito mette in guardia Luis Alberto e rassicura su Kamada

In merito, è intervenuto proprio il presidente Lotito ai microfoni del Messaggero. Queste le sue parole: “Sta facendo tutto lui. Ha un contratto per altri quattro anni. Se vuole andare via, deve portare i soldi che vogliamo. Di certo non lo diamo gratis come ha paventato lui pubblicamente. Una società quotata in borsa potrebbe chiedere i danni per questo“.

Infine, un commento anche su Kamada, sicuramente più vicino alla permanenza in biancoceleste rispetto a qualche settimana fa: “Daichi ha detto di voler restare, ora deve dimostrare di essere serio“.