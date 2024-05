Lotito fa chiarezza: “Tudor ha un contratto fino al 2025. Resta alla Lazio”

Ha parlato in modo diretto Claudio Lotito, presidente della Lazio, sul futuro di Igor Tudor. Alla domanda de Il Messaggero risponde: “Fino a ieri non ci avevo parlato, ma ha un contratto fino al 30 giugno 2025, non c’è urgenza di rinnovo e non mi ha detto che se ne vuole andare o ha dubbi sul suo futuro”.

Vertice di mercato in casa Lazio tra Lotito e Tudor

A breve è previsto un vertice proprio fra Lotito e Tudor per programmare il mercato estivo della Lazio. Sulla questione bilancio il presidente biancoceleste fa un annuncio: “Il 31 maggio vi accorgerete di quanto sta bene la Lazio, in attivo di 35 milioni sul bilancio, con un patrimonio netto positivo“. Parole importanti che precedono un’estate in cui la rosa cambierà molti elementi.