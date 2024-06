Lazio, sempre più vicino Stengs | Ritorno di fiamma su Dia della Salernitana

Dopo la pesantissima contestazione di ieri dei tifosi della Lazio contro la proprietà targata Claudio Lotito, bisogna ora pensare al campo: il mercato si muove anche per i biancocelesti. In entrata si cercano centrocampisti offensivi di qualità. Sembra vicino Calvin Stengs del Feyenoord, ma spunta un nuovo nome: Daniel Maldini.

Lazio, distanza minima con il Feyenoord per Stengs | Daniel Maldini nuovo nome

I biancocelesti infatti sono molto vicini a Calvin Stengs, centrocampista di qualità del Feyenoord affrontato la scorsa stagione nelle due sfide di Champions League nella fase a gironi. Fabiani è al lavoro da diversi giorni con il team Raiola per capire le richieste del Feyenoord e ieri c’è stata la prima vera apertura. Gli olandesi stanno abbassando le loro richieste: la distanza è minima, siamo nell’ordine dei due milioni bonus compresi. Prossima settimana Fabiani conta di chiudere per calmare un ambiente che ieri ha fatto sentire la sua voce con oltre 7000 persone fuori dal Flaminio.

Nome nuovo per la Lazio in una prima fase di calciomercato all’insegna del ringiovanimento. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero, alla Lazio è stato offerto Daniel Maldini, che nei sei mesi di prestito passati in Brianza si è messo in mostra con 4 gol e 1 assist in 11 presenze stregando Palladino. Per il Milan il classe 2001 in scadenza nel 2025 può cercarsi una nuova sistemazione. Piace a Fiorentina e Torino, e pure la Lazio lo considera un investimento interessante al di sotto degli 8 milioni. Un nome da monitorare per le prossime settimane che potrebbe poi diventare un reale e concreto obiettivo. E c’è sempre la pista Dia, che la Salernitana potrebbe decidere di dare via in prestito.