Lazio, affondo per il post Luis Alberto: tutto su Stengs

Dopo l’ufficialità del suo addio, ora la Lazio è caccia al sostituto di Luis Alberto. La linea della società è chiara e ben tracciata: dopo Tchaouna, arriveranno altri giovani di qualità. Per i biancocelesti c’è Calvin Stengs: mezzala, trequartista e anche ala destra all’occorrenza del Feyenoord. Piaceva alla dirigenza, così come a Baroni. Sarebbe un acquisto jolly visto che garantisce fisicità e qualità in più zone del campo. La società olandese non ha ancora fatto il prezzo per il 25enne, ma i soldi della cessione del Mago verranno subito girati sul nuovo 10.

Lazio, 15 milioni per arrivare al nuovo 10: Stengs del Feyenoord

Come scrive Il Corriere dello Sport, la valutazione dovrebbe essere inferiore ai 20 milioni. La Lazio dovrebbe offrirne 10/12 più bonus, per arrivare a 15. L’attaccante gradirebbe un passaggio in Italia, anche se è tentato dalle solite sirene della Premier League. I contatti tra le parti per Stengs sono continui, nei prossimi giorni potrebbe esserci l’affondo decisivo dei biancocelesti.

Le alternative, anche se molto più defilate, ci sono. Ezequiel Fernandez del Boca Juniors (trequartista 21enne), El Khannouus del Genk (classe 2004) ed Eduard Spertsyan del Krasnodar (valutato 15/20 milioni).