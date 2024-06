UFFICIALE – Luis Alberto lascia la Lazio | Sarà un nuovo giocatore dell’Al-Duhail

Dopo 8 anni in cui sono arrivati 52 gol in 307 partite, Luis Alberto non sarà più un giocatore della Lazio. Lo spagnolo approderà in Arabia Saudita, più precisamente al Al-Duhail, e a darne la notizia è lo stesso club biancoceleste tramite un comunicato sul proprio sito. Luis Alberto ha inoltre pubblicato su Instagram un video-saluto dove ripercorre i suoi anni in Italia con la maglia della Lazio e che sicuramente strapperà qualche lacrima ai tifosi biancocelesti.

Il comunicato della Lazio

“S.S. Lazio informa di aver ceduto definitivamente il calciatore Luis Alberto Romero Alconchel, con effetti dalla stagione sportiva 2024/2025, al club Al-Duhail affiliato alla federazione del Qatar”.