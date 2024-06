UFFICIALE – Baroni nuovo tecnico della Lazio | C’è il comunicato

Dopo l’annuncio di Lotito, in queste ore è arrivata l’ufficialità per quanto riguarda il nuovo tecnico della Lazio. Si tratta di Marco Baroni, ex tecnico dell’Hellas Verona.

Baroni alla Lazio: c’è ufficialità

“La S.S. Lazio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Marco Baroni. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al club biancoceleste con un contratto pluriennale. A Baroni il benvenuto nella Capitale e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia biancoceleste”. Questo quanto riportato dal club di Lotito.