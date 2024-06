La Lazio si porta avanti sul mercato e si lavora per portare rinforzi a Baroni. Procede la trattativa per Noslin, aperta già da giorni e nelle ultime ore si inserisce anche Cabal.

Lazio, Lotito offre 15 milioni per entrambi i giocatori

In attesa che Marco Baroni diventi il nuovo allenatore della Lazio, Claudio Lotito e Maurizio Setti sono al lavoro anche sul mercato. In particolare a piacere sono due gioiellini del Verona, con i quali Baroni ha già avuto modo di lavorare. Si tratta di Noslin, classe ’99, e Cabal terzino sinistro classe 2001. Lotito e il suo staff stanno lavorando alla trattativa e il patron laziale è già pronto a mettere sul piatto 15 milioni per entrambi i giocatori. Per il Verona, al momento, questa offerta è ritenuta troppo bassa, quindi si continua a lavorare e, la sensazione, è che si possa chiudere almeno per uno dei due giocatori.

Noslin potrebbe essere l’alternativa in più alla coppia Immobile-Castellanos, un giocatore multiuso che la Lazio prova ad aggiungere alla rosa per regalarsi diverse opzioni sul fronte offensivo. Cabal, terzino sinistro colombiano, classe 2001, è arrivato a Verona nella finestra invernale e ha trovato spazio nel girone di ritorno. La Lazio potrebbe inserirlo per dare una svolta rivoluzionata alla rosa in vista della prossima stagione.