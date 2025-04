Le problematiche relative agli infortuni alla Lazio non si arrestano. Da gennaio non c’è tregua, e Baroni deve fare i salti mortali per capire come affrontare l’emergenza ad ogni gara. La prossima giornata di campionato è alle porte e a Bergamo ci sarà l’Atalanta in attesa.

Lazio, rientri e dubbi per la sfida contro la Dea

Gli infortuni che hanno minato la stagione dei biancocelesti in Serie A quest’anno sono stati molti. Non solo Castellanos e Tavares ma sono stati molti i rallentamenti che hanno influito sul rendimento delle gare tra campionato ed Europa. Baroni ha ritrovato, per la sfida contro il Torino, diversi giocatori: Hysaj, Dele-Bashiru, Vecino e Pellegrini.

Contro la Dea, ci sono novità: Vecino, Hysaj e Pellegrini sono rientrati; Castellanos e Tavares preparano il rientro. Taty quasi pronto, forse verrà convocato per Bergamo, ma ci sarà di sicuro in Norvegia e nel derby con la Roma.