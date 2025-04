Lazio, Baroni in dubbio l La situazione

Giornate decisive per Baroni. Nelle prossime partite la dirigenza deciderà se a affidare la squadra al tecnico per la prossima stagione.

Lazio, Baroni rischia l’esonero?

Come riporta Il Messaggero, la situazione non proprio rosea della Lazio mette a rischio la panchina dell’allenatore. A preoccupare sono i dati relativi alle vittorie in casa. La squadra ha vinto solo una volta all’olimpico nelle ultime nove partite, raccogliendo solamente otto punti. Inoltre, i casi Pellegrini e Provedel-Mandas fanno pensare a un clima non proprio sereno nello spogliatoio.

D’altro canto la Lazio ha sempre elogiato il lavoro di Baroni, ma adesso la dirigenza si aspetta un finale di stagione in linea con le aspettative. Il prossimo derby e la sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt saranno decisive per il futuro del tecnico.