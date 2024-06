Lazio, proposto Daniel Maldini: in prestito può diventare un’occasione

Daniel Maldini è stato offerto alla Lazio, dopo il prestito quest’anno al Monza il trequartista di proprietà del Milan lo cercano tante squadre tra cui Fiorentina e Torino, ma anche alla Lazio interessa il calciatore che potrebbe essere un’ottima opportunità sia a livello economico ma anche per la sua giovane età.

Lazio, Daniel Maldini un’opportunità sotto gli otto milioni di euro

Con il Monza in sei mesi ha totalizzato 4 gol e un assist in solamente 11 presenze. Ora il Milan vorrebbe piazzarlo in qualche altra squadra in prestito e per la Lazio può diventare un’opportunità a una cifra al di sotto degli 8 milioni di euro come riferisce Tuttomercatoweb.com. Oltretutto i biancocelesti cercano un trequartista e per caratteristiche Maldini potrebbe sposarsi bene sia per continuità ma anche per l’adattamento che ha dimostrato nei prestiti nelle diverse squadre dove ha giocato.