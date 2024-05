Roma, Maldini torna dal prestito al Monza

La Roma ha effettuato un sondaggio per Daniel Maldini, trequartista di proprietà del Milan in cui è stato in prestito secco quest’anno al Monza. I brianzoli vorranno ridiscutere di un nuovo prestito, mentre i giallorossi di Ghisolfi hanno messo gli occhi sul classe 99′ per rinforzare la rosa secondo quanto rivela Milannews.it. Certamente Maldini ha tutte le caratteristiche tecniche e qualitative che possono piacere alla Roma.