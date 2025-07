La Roma sta lavorando al mercato per rinforzare la rosa affidata a Gasperini. Nelle ultime ore, oltre alla trattativa con il Flamengo per Wesley, si è inserita anche quella per Leo Ortiz.

Roma, Massara prova a fare doppietta al Flamengo

A quanto pare Wesley avrebbe detto sì al trasferimento alla Roma e il club giallorosso con Massara a capo, sta cercando in queste ore l’accordo definitivo con il Flamengo con un’offerta per il brasiliano che si aggira attorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi. Le pressioni di Gasperini per chiudere in fretta almeno tre dei 5-6 colpi previsti sta producendo evidentemente i suoi effetti e Massara in questo weekend vuole chiudere l’affare con i brasiliani.

Per far arrivare il giocatore è stata studiata la giusta strategia: il giocatore arriverà in prestito, in sinergia con l’Everton (di proprietà dei Friedkin) che acquisterà il giocatore. Dovrà sciogliersi il nodo economico, la richiesta dei brasiliani è sempre stata molto alta: 30 milioni di euro, ma Gasperini considera Wesley un giocatore fondamentale per il suo gioco propositivo. Mentre sembra essere certo l’arrivo di Wesley, dal Brasile fanno sapere, con sicurezza che la Roma abbia messo nel mirino anche un difensore centrale del Flamengo: si tratta di Leo Ortiz, puntato, in Italia, anche dalla Juventus. Il club rossonero al momento non è intenzionata a lasciarlo partire a meno di offerte irrinunciabili. Massara lavora per fare una doppietta al Flamengo.