Tris di acquisti under 25 per Baroni

La Lazio dopo aver individuato Marco Baroni come nuovo allenatore dei biancocelesti, ed averlo ufficializzato ieri, passa all’azione per il mercato. A Formello si sarebbe stato un summit per capire come muoversi in vista del prossimo campionato.

Lazio, obiettivo giovani: nel mirino Stengs e Spertsyan

Arrivano novità da Formello: ci sarebbe stato infatti un summit fra il ds biancoceleste Fabiani e il neo tecnico Marco Baroni. Tema principale: le prossime mosse di mercato. L’ex Verona ha chiesto sia un altro trequartista/esterno (oltre a Tchaouna) sia una nuova mezzala, per alternare il 4-3-3 e il 4-2-3-1.

Gli addii di Felipe e Luis e l’arrivo di Baroni in panchina, sono l’alba di un nuovo inizio. Pronto un tris di acquisti per il nuovo tecnico biancoceleste, tutti under 25. Per sostituire lo spagnolo, il nome caldo è quello di Stengs. Il giocatore ha 25 anni, è di proprietà del Feyenoord ed ha una grande duttilità: sa fare la mezzala, il trequartista, e l’esterno. A quanto pare ci sono già stati contatti tra il club laziale e l’entourage del giocatore. Pronti all’offerta da 10-12 milioni di euro. Gli olandesi potrebbero creare problemi, perché chiedono almeno 15 milioni.

Intanto la Lazio ha già pronte le alternative: Spertsyan del Krasnodar, El Khannouuss del Genk e Fernandez del Boca Juniors.