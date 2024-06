Lazio, assalto a Dele-Bashiru | La clausola può aiutare i biancocelesti

Il ds Fabiani ha nel mirino diversi nomi per il centrocampo e il profilo più caldo in questo momento è quello che porta a Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano piace molto al club biancoceleste per le caratteristiche uniche che possiede e, inoltre, è un prodotto del settore giovanile del Manchester City.

La Lazio può la clausola del giocatore

Il giocatore attualmente di proprietà dell’Hatayaspor vanta una clausola rescissoria di 7 milioni di euro valida per i club esteri. La Lazio vorrebbe provare a trattare e chiudere intorno ai 5 milioni di euro ma non è da escludere che possa scegliere di pagare la clausola per non farsi soffiare inaspettatamente il calciatore.