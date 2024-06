Lazio, accelerata per Dia | Il ragazzo ha detto sì all’offerta di Fabiani

Fabiani lo aspettava da un mese, finalmente ha sciolto le riserve. La pista che porta a Boulaye Dia in biancoceleste adesso si accende ed entra nel vivo. Il senegalese, reduce da un anno ai ferri corti con la Salernitana, sembrava poco convinto di restare in Serie A. L’ambizione era quella di sbarcare in Premier League ma il DS biancoceleste non l’ha mai mollato. Già a maggio dalle parti di Formello si puntava al doppio colpo da Salerno: Dia con Tcahouna, per l’esterno l’affare è già chiuso e in attesa di essere ufficiale.

Lazio, Dia più vicino non esclude Noslin | Continua il pressing del Girona per Castellanos