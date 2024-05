La Juventus pensa ad Andra Colpani per la prossima stagione. Il centrocampista classe 1999 in forza al Monza è uno dei giocatori più osservati dei brianzoli.

Juventus, Colpani se Chiesa lascerà Torino

Colpani è un nome in pole nella lista di mercato per la Juventus in vista della prossima stagione. I bianconeri, con Giuntoli e il suo staff, hanno già sondato la situazione del calciatore del Monza. Colpani è uomo mercato, piace anche all’Inter che, però, non sembra intenzionata a mettere in porto la trattativa, almeno per ora. Anche la Lazio è stata accostata più volte al giocatore. I biancocelesti sembrano aver mostrato interesse per l’ex Trapani già da un po’, ma soprattutto in vista dell’addio di Felipe Anderson.

Il centrocampista è valutato circa 20 milioni di euro, un colpo che la società torinese potrebbe mettere a segno, soprattutto se Federico Chiesa dovesse lasciare la Juventus. La dirigenza bianconera inizia a sondare il terreno, se Chiesa lascerà la Vecchia Signora, si cercherà di portare via da Monza il giovane talento, che da poco ha rinnovato con i biancorossi, prolungando il contratto di 5 anni.