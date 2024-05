Milan, senti Lozano: “Gimenez dovrebbe lasciare il Feyenoord. Segnerebbe anche in Serie A”

Hirving Lozano ex attaccante del Napoli ha parlato in un’intervista fatta a “TUDN”, sul suo connazionale messicano Santiago Gimenez obbiettivo di mercato del Milan. L’attaccante in forza al Feyenoord quest’anno ha conquistato la coppa d’Olanda, meglio ha fatto Lozano vincendo l’Eredivisie con il Psv Eindhoven. Ecco le dichiarazioni in merito al suo compagno di nazionale.

Milan, Lozano: “Credo che Gimenez possa segnare anche in Italia”

“Se Gimenez deve lasciare il Feyenoord? Beh, penso di sì. La verità è che ha disputato due tornei molto importanti qui in Olanda, non è facile e penso che debba fare lo step successivo. Sarebbe un buon test per lui e gli auguro il meglio”.

“Penso che la Serie A sia complicata, soprattutto per gli attaccanti perché è un campionato in cui si lavora molto sulla fase difensiva ed è molto dura, ma credo che possa segnare anche in Italia”.