Napoli, idea Gimenez per l’attacco

Il Napoli sarebbe interessato a Santiago Gimenez, che ha segnato 47 gol in 83 presenze con il Feyenoord ed è attualmente il favorito per succedere a Victor Osimhen. Tuttavia, anche Milan, Tottenham, Atletico Madrid e Chelsea sono molto interessate al centravanti messicano.

Napoli, il prossimo obiettivo dei partenopei

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’appuntamento per il futuro di Gimenez, è fissato a Rotterdam. Infatti, per valutare le proposte dei club interessati al giocatore, si siederanno ad un tavolo cinque persone: Gimenez, il papà, l’agente Mariel Duayhe, il direttore generale Dennis Te Kloese e il presidente Toon Van Bodegom, uno degli imprenditori più quotati in Olanda. Sarà un vertice importante per capire quale sarà la prossima meta dell’attaccante, nato in Argentina ma che ha scelto di difendere i colori della nazionale messicana.