Atalanta, che tris a Napoli (0-3) | Super gol di Scamacca, Osimhen ci prova ma non basta

Nonostante l’assenza di Kvaratskhelia, il Napoli vuole vincere al Maradona per provare a riaprire la corsa Champions anche se di fronte c’è un’Atalanta agguerrita e pronta a lottare fino all’ultimo con Bologna e Roma per la lotta al quarto posto. Pronti al via e dopo 3′ Miranchuk spaventa subito il Napoli colpendo il palo. La squadra di Calzona ci prova con Osimhen che è il primo e l’ultimo a mollare la presa. L’Atalanta va forte però e al 23′ passa in vantaggio proprio con il calciatore russo che dopo un batti e ribatti supera Meret e sblocca la gara. La squadra di Gasperini gioca un grande calcio e a pochi minuti dal fischio del primo tempo realizza il raddoppio con Scamacca.

Napoli-Atalanta, la sblocca Miranchuk

Comincia la ripresa e il Napoli ci prova ancora con un doppio palo colpito dagli azzurri prima con Zielinski e poi con Osimhen. La squadra di Calzona prova a riaprirla e Gasperini corre ai ripari: fuori Zappacosta, Pasalic e Scamacca al posto di Ruggeri, Koopmeiners e Lookman. Ed è proprio il calciatore olandese a siglare il tris all’88’ e a chiudere la gara con la squadra di Gasperini che gioca il solito calcio propositivo e impressionante che porta i suoi a -1 dalla Roma.

Napoli-Atalanta, il tabellino:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (dal 30′ st Simeone), Lobotka, Traorè (dal 1′ st Zielinski); Politano (dal 22′ st Lindstrom), Osimhen, Raspadori (dal 1′ st Ngonge). A disp.: Ngonge, Zielinski, Lindstrom, Simeone. All. Calzona

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (dal 26′ st Toloi), Hien, Kolasinac (dal 22′ st Djimsiti); Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta (dal 14′ st Ruggeri); Pasalic (dal 15′ st Lookman); Miranchuk, Scamacca (dal 15′ st Koopmeiners). A disp.: Ruggeri, Koopmeiners, Lookman, Djimsiti, Toloi. All. Gasperini

Reti: 25′ pt Miranchuk, 44′ pt Scamacca, 42′ st Koopmeiners

Ammoniti: Osimhen, Kolasinac, Koopmeiners, Di Lorenzo

Recupero: 0′ pt