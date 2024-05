Fiorentina-Club Brugge, probabili formazioni e dove vederla

La Fiorentina si gioca per il secondo anno consecutivo la possibilità di giocarsi un posto per la finale che quest’anno si disputerà ad Atene. Il Club Brugge non ha ancora perso nelle ultime quattro partite giocate in trasferta e quando si porta in vantaggio per 1-0 raramente poi perde o pareggia la partita. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN giovedì 2 maggio alle ore 21.

Probabili formazioni Fiorentina-Club Bruges

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; González, Beltrán, Sottil; Belotti. All. Italiano

CLUB BRUGGE (4-3-3): Jackers; Sabbe, Ordoñez, Alvarez, Meijer; Vetlesen, Onyedika, Vanaken; Skoras, Thiago, Nusa. All. Hayen