Marsiglia-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

I nerazzurri volano in Francia per sfidare il Marsiglia per un posto in finale di Europa League

L’Atalanta sogna la prima finale europea della sua storia ma per poterci arrivare bisogna prima battere il Marsiglia. I francesi sono una squadra temibile tra le mura amiche ma i nerazzurri sono capaci di grandi imprese come quelle di Anfield. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN giovedì 2 maggio alle ore 21.

Probabili formazioni Marsiglia-Atalanta

MARSIGLIA (3-5-2): Pau Lopez; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout, Henrique; Moumbagna, Aubameyang. All. Gasset

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini