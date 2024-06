Igor Tudor riflette sul suo futuro alla Lazio. Le riflessioni dell’allenatore vanno avanti da diversi giorni, situazione che mette in agitazione la Lazio. L’allenatore è preso dai dubbi, soprattutto da uno: nonostante i buoni risultati ottenuti da quando è arrivato, non si è mai sentito del tutto apprezzato fuori e dentro Formello.

Lazio, il sogno è Max Allegri

La società non si aspettava un ribaltone del genere, ma sulla scia che non può garantire che il croato sarà al 100% la guida tecnica anche per la prossima stagione, Fabiani inizia a valutare le alternative. In caso di un clamoroso divorzio dal croato, Lotito e Fabiani hanno già pronta una lista.

Sono tre i nomi sul taccuino dei dirigenti biancocelesti: Vincenzo Italiano, che sta prendendo tempo col Bologna e che ha appena detto addio alla Fiorentina; Baroni, in uscita dall’esperienza con il Verona, salvatosi a fine stagione e, un possibile ritorno di Maurizio Sarri. Il sogno della società, al momento impossibile, si chiama Max Allegri. L’ex Juventus, appena liberatosi dalla società, è in bilico tra un cambiamento radicale verso l’Arabia Saudita e un periodo sabbatico.