Roma, Abraham potrebbe tornare in Premier League | C’è l’Aston Villa sulle sue tracce

L'attaccante inglese ha voglia di Premier ed è uno dei prescelti per lasciare la Roma in estate

La Roma dovrà rifondare l’attacco durante questa sessione di mercato estiva. Lukaku farà ritorno al Chelsea prima di sapere quale sarà la sua nuova destinazione mentre Azmoun non verrà riscattato e tornerà al Leverkusen. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, anche il futuro di Tammy Abraham potrebbe essere lontano dalla Capitale e il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Premier League.

Abraham piace all’Aston Villa

Sulle tracce dell’attaccante c’è l’Aston Villa con cui nella stagione 2018-19 è stato fondamentale per il ritorno dei Villans in Premier con 26 gol e 3 assist messi a referto. I giallorossi hanno anche bisogno di incassare 10 milioni di euro entro il 30 giugno per rispettare le norme del FPF.