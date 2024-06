Tijani Noslin è arrivato a Verona nella finestra di mercato di gennaio. Da quel momento ha dato modo di farsi conoscere da tutti, tant’è che sono state tanti i club che hanno chiesto informazioni sull’olandese, tra questi anche la Lazio.

Lazio, per l’attacco c’è Tijjani Noslin

Il classe 1999 ha aiutato la sua squadra al raggiungimento dell’obiettivo salvezza, dove è stato fondamentale con cinque gol e quattro assist. La Lazio, è da giorni in trattativa con il club emiliano, per portarlo in capitale. A Roma, d’altronde, potrebbe ritrovare Marco Baroni, tecnico che lo ha allenato e lanciato in Italia.

Il club scaligero chiede 15 milioni per cederlo, Lotito e Fabiani vorrebbero spendere meno per un attaccante da associare a Castellanos e Ciro Immobile. La trattativa continua in questi giorni, il nuovo tecnico della Lazio potrebbe essere il motivo per spingere la società a portarlo in Capitale.