Roma, Bellanova nel mirino: si studia l’offerta

La Roma in attacco ha ancora molti dubbi, ma sulla fascia destra è certo che nessuno dei terzini ha le qualità che De Rossi ritiene necessarie per restare nella capitale. Secondo “Il Messaggero”, la prima priorità del club capitolino è trovare un terzino destro entro la fine di luglio.

Roma, obiettivo Bellanova

Il primo nome sulla lista è quello di Bellanova del Torino, che non ha intenzione di chiedere meno di 20/25 milioni per la cessione del classe 2000. Il terzino si adatta sicuramente allo stile di gioco di De Rossi, bravo nei cross e in attacco, ma anche affidabile in difesa. Tuttavia, per Friedkin, investire 25 milioni di dollari su un solo giocatore significherebbe compromette il budget per il mercato estivo. Per questo motivo, si pensa che verranno inserite delle contropartite nell’operazione.