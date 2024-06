Zambrotta: “Calafiori sarebbe un ottimo acquisto per la Juventus. Bisognerà ricominciare da zero per tornare protagonisti”

Zambrotta: “Bisogna torna a competere per grandi traguardi”

Gianluca Zambrotta, ex difensore di Juventus, Milan e della Nazionale, ha risposto ad alcune domande dell’inviato per SportPaper, Samuel Tafesse, alla Milano Football Week, evento organizzato da La Gazzetta dello Sport.

Si parla di approdo di Calafiori alla Juventus, è una scelta giusta per lui e per la squadra?

“Calafiori è giovane e sta facendo molto bene. Ha fatto un grande campionato a Bologna, Thiago Motta l’ha fatto diventare un giocatore importante e potrebbe essere un ottimo acquisto per la Juventus; poi, non so cosa farà”.

Come giudichi questa rivoluzione in casa bianconera, partendo dalla dirigenza e passando per Thiago Motta?

“Dopo Allegri è normale che una squadra come la Juventus cerchi di ripartire. C’è stata una vittoria in Coppa Italia. Quello che bisogna fare è tornare a giocarsi Champions, scudetto e grandi traguardi. Bisognerà ricominciare da zero per tornare tra le protagoniste”.